Патрульные задержали николаевца, продававшего фальшивые карточки на бензин

В Николаеве днем 21 декабря патрульные задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Примерно в 11:00 патрульные получили сообщение о совершении мошенничества на улице Архитектора Старова.

«На месте происшествия заявитель рассказал, что приобрел у мужчины по имени Андрей карточки на топливо на общую сумму 900 гривен. При этом они оказались недействительными. Вместе с заявителем инспекторы направились на поиски злоумышленника и вскоре увидели его. Во время проведения проверки у подозреваемого обнаружили такие же карточки, которые он продал мужчине», - рассказали в полиции.

Во время проверки личности подозреваемого выяснилось, что он разыскивается Корабельным отделом полиции по подозрению в совершении аналогичных мошеннических действий. Патрульные доставили мужчину в отдел полиции и передали инициатору розыска.

Напомним, ранее сообщалось, что аферист обманул николаевца, продав ему фальшивые талоны на 11,5 тысяч литров бензина.