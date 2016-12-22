США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал, - Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал.
Об этом на он написал в четверг на своей странице в Twitter.
"США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", - написал Трамп.
The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.
Напомним, после победы Трампа Пентагон не включил Россию в список главных угроз США