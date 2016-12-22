США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал, - Трамп

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал.

Об этом на он написал в четверг на своей странице в Twitter.

"США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", - написал Трамп.

 

Напомним, после победы Трампа Пентагон не включил Россию в список главных угроз США

Роман Свиридов

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