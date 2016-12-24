В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавших женщину с ее малолетним ребенком

Корабельным отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскиваются 31-летняя Шахрайчук Александра Игоревна и ее малолетняя дочь Шахрайчук Регина Алексеевна.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

«Известно, что Александра Шахрайчук вместе со своей дочерью ушли из дома около 22:00 22 декабря 2016 года и до настоящего времени их местонахождение остается неизвестным», - говорится в сообщении полиции.

Приметы женщины: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, прямые, длинные, глаза карие. Одета в куртку бежевого цвета, коричневую вязаную шапку.

Приметы девочки: на вид 2 года. Одета в шапку и болоньевую куртку бирюзового цвета.