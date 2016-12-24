В Николаеве «Славута» перевернулась на бок

В субботу, 24 декабря, в Николаеве на улице Космонавтов в районе площади Победы произошло ДТП с участием автомобиля «Славута».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, сбил молодое дерево и перевернулся на бок. При этом очевидцы отмечают, что водитель, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП он, по предварительной информации, не получил серьезных повреждений.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники управления патрульной полиции.

Напомним, ранее в Николаеве на Херсонском кольце пьяный водитель фуры не справился с управлением и перевернул автомобиль с цистерной, в которой находилось подсолнечное масло. Большая часть содержимого вытекла из емкости.