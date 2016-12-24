НАБУ арестовало 185 миллионов гривен которые одесская мэрия перевела за покупку здания бывшего завода «Краян»

Следственные органы НАБУ арестовали 185 миллионов гривен на счетах банка «Пивденный», которые одесская мэрия перевела за покупку здания бывшего завода «Краян».

Об этом сообщает депутат городского совета Анна Позднякова, пишет Украинская Служба Информации.

Как сказано в сообщении, по предварительной информации, правоохранители (по имеющимся источникам это НАБУ) подозревают чиновников одесской мэрии в существенной переплате за данное админздание.

"Счета компаний, которые продали помещения завода, заблокированы.Речь идет о фирмах «Девелопмент элит» и литовской «UAB NASTER», которая ранее приобрела объект за 11,5 миллионов гривен", - пишет издание.

Как известно, покупку многоэтажки за 185 миллионов гривен на сессии одесского городского совета 19 октября поддержали 47 депутатов и только лишь один был против. По задумке городских властей Одессы в данное здание должны были переехать все департаменты мэрии.