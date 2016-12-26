Мошенники придумали новую схему «развода» клиентов Приватбанка, - киберполиция

Национализация Приватбанка и слухи о его возможном объединении с Ощадным банком привела к появлению новой мошеннической схемы по краже денег с банковских счетов доверчивых граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Украины.

Мошенники звонят потенциальной жертве, не обязательно клиенту Приватбанка, представляются работниками службы безопасности Ощадбанка и выясняют, есть ли у человека карточный счет Приватбанка.

Если собеседник отвечает положительно, то мошенники сообщают, что Приватбанк будет присоединен к Ощадбанку, поэтому клиенту срочно необходимо осуществить перевод денежных средств с карточки Привата на новую, оформленную в Ощаде. Для этого у жертвы просят номер банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные.

После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам. Мошенники говорят жертве, что на ее мобильный телефон придет СМС, с помощью которого, например, будет осуществлен перевод средств с карты Привата на новую или же будет активизирована новая карта в Ощаде. На самом деле эти СМС открывают доступ к системе интернет-банкинга "Приват 24".

"Следует отметить, что мошенники, используя методы социальной инженерии, совершают преступные действия не только в отношении клиентов Привата, но и узнав, что доверчивый гражданин является клиентом любого другого банка, создают аналогичную указанной выше ситуацию завладения средствами граждан", - отмечается в сообщении.

Полиция подчеркивает, что схема примитивна, но эффективна.

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров решил перевести ПАО "Приватбанк" в стопроцентную собственность государства. В то же время директор информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет рассказал причины, по которым ПБ становится государственным, и заверил, что после национализации с самим банком все будет хорошо.

Ранее Данилюк заявил, что после того, как в ПриватБанке стабилизируется ситуация, государство выставит его на продажу.

Как известно, Порошенко заявил, что государство гарантирует клиентам ПриватБанка целостность их денег.