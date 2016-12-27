В Николаеве торговец предложил налоговику 500 гривен взятки и поплатился штрафом в 8,5 тысяч

Центральный районный суд Николаева утвердил договор о признании вины между прокурором и реализатором алкогольных напитков без лицензии, который хотел дать взятку в размере 500 гривен сотруднику главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Согласно документу, в августе текущего года заместитель начальника отдела контроля над оборотом и налогообложением подакцизных товаров областного ГУ ГФС проверял информацию о незаконной торговле алкогольными напитками в одном из павильонов, расположенных у старого железнодорожного вокзала.

«В ходе проведения обследования торгового павильона был установлен факт реализации алкогольных напитков (пива) без наличия лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и любых других разрешительных документов», - отмечается в приговоре.

Для того, чтобы избежать ответственности и продолжать торговлю, реализатор предложил налоговику неправомерную выгоду в сумме 500 гривен и дал время обдумать предложение. Позже был установлен факт повторной реализации алкоголя, налоговик составил соответствующий акт, а реализатор в телефонном режиме договаривался о месте встречи, где можно было бы передать взятку.

Во время досудебного расследования он подписал с прокурором договор о признании вины, согласно которому был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 («Предложение или дача взятки») Уголовного кодекса Украины и оштрафован на 8,5 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве сотрудник Государственной фискальной службы отказался от взятки в 3 тысяч гривен, которую ему предлагал местный предприниматель.