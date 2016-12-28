На Николаевщине мужчина хранил у себя полкилограмма конопли для «снятия стресса»

Фото - иллюстрация В Очаковском районе Николаевщины полиция нашла у 45-летнего местного жителя 450 граммов конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Получив информацию, что мужчина хранит в своем доме наркотики, полицейские провели у него в жилище обыск.

«По словам хозяина дома, коноплю он вырастил у себя на приусадебном участке. Собрав «урожай», мужчина тщательно его обработал и держал в стеклянной банке, так сказать, для «снятия стресса». Изъятое наркозелье полицейские направили на исследование», - идет речь в сообщении.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение… наркотических средств без цели сбыта»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные задержали 18-летнего торговца коноплей.