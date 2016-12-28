Одному из директоров «Прометея» объявили о подозрении в неуплате налогов, - зампрокурора Николаевщины

Назар Степанчак Одному из директоров группы компаний «Прометей» предъявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей»).

Об этом сообщил заместитель прокурора Николаевской области Назар Степанчак в ходе встречи с представителями общественности во вторник, 27 декабря.

По его словам, в рамках расследования соответствующего уголовного производства предприятие уплатило в бюджет 1,5 миллиона гривен.

- Мы занимаем принципиальную законную позицию по отношению к лицам, которые хотят уклониться от ответственности. И вы должны это понимать, что есть люди, которые чтобы не платить налоги, перекрывали тут дороги… - сказал он.

Тарас Дунас При этом прокурор Николаевщины Тарас Дунас добавил, что всего «Прометей» уже уплатил 24 миллиона гривен налогов.

- Мы начинали это дело – нам сказали, что тут до вас воевали, кто только не был из прокуроров, брались за этот «Прометей», и порядка не было. Мы взялись и показали, что можем давать результат, - считает он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что налоговая полиция проводила обыски в Николаеве в офисе группы компаний «Прометей», а также по местам жительства руководства компании и на элеваторах. Отметим, что у «Прометея», согласно официальному сайту компании, есть три элеватора в Кировоградской области.

По словам главы Центральной ГНИ Николаева Дмитрия Прокофьева, «Прометей», имея в текущем году оборот почти в 3 миллиарда гривен, практически не заплатил налогов. Критически высказался по этому поводу и губернатор области Алексей Савченко.

После чего в Николаеве около здания ГУ ГФС Украины в Николаевской области состоялся двухдневный митинг работников группы компаний «Прометей».

Как известно, группой компаний «Прометей» управляет скандальный николаевский бизнесмен Рафаэль Гороян. В 2016 году он вошел в первую сотню самых богатых украинцев по версии рейтинга журнала «Forbes». Стоит отметить, что бизнесмен в Николаеве известен своей экспрессивностью и неоднократно выступал фигурантом многих скандалов.