«Не было движения», - прокуратура забрала себе дело о закупках инсулина, которые курировала вице-губернатор Янишевская

Оксана Янишевская Уголовное производство, открытое по факту нарушений при закупке инсулина, которые курировала вице-губернатор Николаевщины Оксана Янишевская, прокуратура области забрала в свой следственный отдел, так как полиция его фактически не расследовала.

Об этом в ходе встречи с общественностью во вторник, 27 декабря, заявил прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-директор Николаевской областной базы специального медицинского снабжения полковник запаса Сергей Леженцев обратился в общественную приемную профсоюзной организации «Сильные вместе» и сообщил о коррупционных схемах при закупках инсулина, которые курировала вице-губернатор Оксана Янишевская. По его словам, он всячески ей противостоял, чтобы не допустить нарушения закона при проведении торгов, в результате чего и лишился должности.

- Мы это дело сейчас забрали в прокуратуру области, в следственный отдел. Сейчас формируется новая группа. Разложим и, я думаю, дело сдвинется, - отметил Дунас.

- Оно лежало в полиции, мы его подняли, посмотрели, что по делу нет движения, и в связи с неэффективностью передали в следственный отдел. Получим необходимые данные и будем работать, - добавил прокурор области.

Также он отметил, что еще «есть вопросы к врачам, которых заставляли заключать договора».

- А кто-то пришел из них и заявил? Кто-то дает показания в отношении инициатора? (...) Будем проводить очные ставки, проведем документальные мероприятия. Там сидел тендерный комитет – коллективный орган, который должен был высказать коллективное мнение и предоставить ее руководителю, - резюмировал Дунас.

Как сообщалось, по мнению Леженцева, результаты открытого конкурса на должность директора базы специального медицинского снабжения были сфальсифицированы.

По факту заявлений о злоупотреблениях со стороны Янишевской и других должностных лиц областной государственной администрации было открыто два уголовных производства - по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»).