Николаевская ОГА блокировала возврат в собственность области лагеря им. Шмидта и разбирательство по земле под порт, - прокуратура

Николаевская облгосадминистрация оспаривала в кассационном порядке решение Апелляционного суда Николаевской области о возврате в коммунальную собственность детского лагеря имени лейтенанта Шмидта, а также протестовала против иска о признании незаконным выделение земли участка дна для нужд ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина».

Об этом шла речь в ходе встречи руководства прокуратуры Николаевской области с представителями общественности во вторник, 27 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что управление по вопросам имущества коммунальной собственности Николаевской облгосадминистрации в 2015 году без аукциона продало за 1 миллион 493 тысяч 119 гривен (566 гривен за 1 кв. м) детский лагерь имени лейтенанта П. Шмидта, расположенного на побережье Черного моря. Покупателем оказалось ООО «Н Авто» специализацией которого является продажа автотранспорта и которое, по информации издания, связано с недавно ушедшим в отставку главой Николаевской ОГА Вадимом Мериковым.

13 сентября Апелляционный хозяйственный суд Одессы оставил без изменений решение суда первой инстанции о возвращении лагеря в коммунальную собственность области.

Однако, как отметил прокурор николаевской области Тарас Дунас, Николаевская ОГА подала на это решение кассационную жалобу.

- Мы отсудили детский лагерь лейтенанта Шмидта в Очакове 9 месяцев назад. За это время мы получили от ОГА кассационную жалобу, в которой обладминистрация была не согласна возвращению в государственную собственность. Мы должны были пройти эту кассацию. Потом они (ОГА, - ПН) обращаются, что не хотят принимать (лагерь в госсобственность, - ПН). И только после вчерашнего моего визита к главе облгосадминистрации и объяснил ему эту проблему, можно сказать, на пальцах, он мне через час позвонил и сказал: «Я подписал распоряжение о взятии его в коммунальную собственность». А каждый год область тратит порядка 12 миллионов гривен на оздоровление детей в других лагерях, частных. Но это не прокурора хозяйственная деятельность, - отметил Дунас.

Александр Белоус Его первый заместитель Александр Белоус в свою очередь рассказал о другом случае, в котором ОГА также пошла в разрез с позицией прокуратуры области.

- «Укрхарчбудсировина» - это новый терминал, который построили для перевалки подсолнечного масла. Они рядом отвели дно, под водой. Отвели решением местного органа. Иск в таких случаях можно предъявить только с разрешения Генпрокурора, в интересах Кабмина. Тарас Омелянович (Дунас, - ПН) подписал такой иск. Но он может рассматриваться только в Хозяйственном суде города Киева. Сейчас он в этом суде. Бонь (до недавнего времени и.о. председателя Николаевской ОГА, - ПН) подписал возражение на этот иск, - отметил Белоус.

- Земли отвели под водой, но это прерогатива только Кабмина. Их отвели распоряжением бывшего главы облгосадминистрации. Мы обратились в суд, чтобы восстановить законный порядок. Оказывается, это целая проблема, - резюмировал в свою очередь Тарас Дунас.

Напомним, что в декабре 2013 года тогдашний губернатор Николаевской области Николай Круглов, а в феврале 2015 года на тот момент губернатор Вадим Мериков выдавали распоряжения о выделении в аренду на 49 лет 157 гектаров земли на территории Галициновского сельского совета под строительство порта. Земля выделялась ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина», которое планировало разместить там объекты портовой инфраструктуры, подходного канала и причальных фронтов. Отметим, что учредителем ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» является Владимир Фалько, отец депутата Николаевского областного совета, избранного от Партии регионов Дмитрия Фалько.

Дмитрий Фалько Вадим Мериков

Позже суд отменил регистрацию этих 157 гектаров земельного участка акватории Бугского лимана. В свою очередь тогдашний председатель Николаевской областной государственной администрации Вадим Мериков заявил, что будет отстаивать строительство порта в Жовтневом районе ООО МП «Термінал - Укрхарчозбутсировина».

Как известно, Вячеслав Бонь пришел в ОГА заместителем к Вадиму Мерикову. После увольнения последнего исполнял обязанности губернатора Николаевской области до прихода на эту должность Алексея Савченко. На данный момент он является заместителем председателя Николаевской ОГА, но выиграл конкурс на место первого заместителя, однако еще не утвержден на этой должности.