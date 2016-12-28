СБУ опубликовала аудиодоказательства по делу полковника ВСУ Безъязыкова

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись разговора по телефону начальника разведывательного отдела штаба управления 8 Армейского корпуса сухопутных войск ВСУ полковника Ивана Безъязыкова.

В разговоре слышно, как Безъязыков принимает сведения от еще одного информатора о передвижениях ВСУ в районе населенного пункта Андреевка. Этот разговор проводился 30 августа 2014 года, сообщили в СБУ.

Также в записи СБУ содержится разговор Безъязыкова с его начальником с позывным "63-ий", который он якобы проводил 5 сентября 2014 года.

Напомним, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Сотрудники СБУ задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ полковника Безъязыкова в начале декабря. Его в июле освободили из плена в Донбассе.

Сообщалось также, что во время пребывания в плену он носил форму офицера РФ и имел при себе оружие, а также свободно передвигался и общался с представителями российских спецслужб, которые находились на оккупированных территориях Донбасса. Сам Безъязыков заявлял, что не признает себя виновным.