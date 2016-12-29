В Николаеве неизвестный поджег «Ниву»

В Николаеве неизвестный мужчина ранним утром 27 декабря поджег «ВАЗ-2121», принадлежащий 31-летней местной жительнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Согласно показаниям владелицы «Нивы», около 5:30 она услышала звук, якобы лопнувшего автомобильного колеса. Выглянув в окно, женщина увидела, что горит часть капота авто, находившегося на территории ее домовладения по улице Нагорной. Женщина выбежала на улицу и самостоятельно погасила огонь.

«Потерпевшая, просмотрев видеозапись с камеры наблюдения, что находится на доме, увидела незнакомца, который что-то подложил под ее транспортное средство, после чего оно загорелось», – говорится в сообщении.

Сейчас полицейскими устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.

«Приметы злоумышленника: на вид 25 лет, рост около 165 см. Был одет в куртку и шапку темного цвета», – отмечают в полиции.

На данный момент этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.194 УК Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями данного преступления или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42 А, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

Напомним, на Николаевщине неизвестные ночью подожгли «Honda».