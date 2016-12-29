Центральный районный суд Николаева предоставил правоохранителям разрешение на задержание начальника управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александра Страдомского.

Об этом идет речь в ориентировке, имеющейся в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Согласно ориентировке, Страдомский может использовать для передвижения «Renault Kangoo» с госномером «ВЕ0851ВС». О его местонахождении просят всех сообщать в ближайший отдел полиции.

Отметим, что Александр Стродомский был выписан с больницы 23 декабря, но не появился в суд 26 и 27 декабря. Прокурор Александр Кирпотенко тогда заявил, что такое поведение подозреваемого подтверждает те риски, о которых подчеркивала сторона обвинения.

Как известно, на Николаевщине разоблачили ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». После разоблачения деятельности данной преступной группы и была выявлена попытка сокрытия чиновниками факта мора свиней от африканской чумы.

28 июля этого года, чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия объявила чрезвычайное положение в Новоодесском районе Николаевской области в связи с обнаружением африканской чумы. Также жители Николаевщины утверждают, что в Новой Одессе власти месяц скрывали вспышку африканской чумы свиней в угоду бизнесу. На данный момент в Новой Одессе и округе объявили 40-дневный карантин.

Напомним, 19 декабря двое подозреваемых по делу «ветеринаров» начальник Главного управления ветмедицины в Николаевской области Олег Калнаус и начальник управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александр Страдомский не появились на избрание меры пресечения в Центральный райсуд Николаева.

Позже Калнаус все-таки пришел в суд, но его забрала «скорая» и решение об аресте было оглашено уже без самого Калнауса. Позже Олег Калнаус после необходимых в больнице манипуляций под охраной конвоя был доставлен в СИЗО.