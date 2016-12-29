В Киеве СБУ разоблачила схему продажи элитной недвижимости на $20 миллионов

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В Киеве СБУ разоблачила схему незаконного отчуждения и продажи элитной недвижимости стоимостью 20 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

В пресс-службе отметили, что злоумышленники противоправно завладели многоэтажкой в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы, рыночная стоимость которых составляет $20 млн.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемых в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.

При обысках в офисах, квартирах и их домах оперативники изъяли поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, подтверждающие их незаконную деятельность. 

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.  Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала группу мошенников, незаконно завладевших имуществом на 30 миллионов гривен.

Роман Свиридов

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