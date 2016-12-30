Божило заявил, что кривоозерские прокуроры после убийства Цукермана действовали в рамках закона

Степан Божило В ходе расследования убийства Александр Цукермана в Кривом Озере на Николаевщине не установили противоправные действия сотрудников местной прокуратуры в разгар событий.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 29 декабря, сообщил заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило, передает «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в рамках уголовного производства, открытого по факту случившегося в Кривом Озере в Николаевской области, будут расследоваться и правомерность действий или бездействия сотрудников местной прокуратуры.

- В ходе расследования мы не установили каких-то уголовных деяний (сотрудники прокуратуры – ПН). Они просто не вовремя среагировали на ситуацию, допустили такой момент, когда труп потерпевшего долгое время находился на открытом пространстве, к нему имели доступ другие лица. Просто он находился на улице, многим стало об этом известно, и это повлекло за собой общественное возмущение, - сказал он. - В целом я бы не сказал, что представители Кривоозерской прокуратуры действовали не в соответствии с законом.

Как известно, в ночь на 24 августа в Кривом Озере несколько полицейских прибыли на вызов разбираться с семейным скандалом и грабежом, заковали в наручники нетрезвого местного жителя Александра Цукермана и стали его бить. По словам жителей Кривого Озера, полицейские били Цукермана дубинками, руками и ногами, после чего он умер.

Днем 24 августа сотни жителей Кривого Озера собрались у дома погибшего мужчины и требовали справедливого расследования смерти Цукермана. Позже полицейских, которые избили жителя Кривого Озера, вывезли в Николаев, при этом люди едва не перевернули автозак. Поздно вечером 24 августа несколько десятков людей пошли на штурм Кривоозерского отделения полиции, но их удалось успокоить.

Утром 25 августа стало известно, что мужчина скончался от пулевых ранений.