В Киеве задержан гражданин Молдовы за взятку военному прокурору

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали гражданина Молдовы Сергея Неруха во время передачи взятки в размере $75 тыс. военному прокурору Максиму Якубовскому в одном из кафе Киева.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

По его словам, задержание произошло около 10:00 в четверг, 29 декабря. За два дня до этого Якубовский подал рапорт о том, что Нерух (основатель компании NTA Invest Group S. R. O.) предложил дать ему взятку за помощь в снятии ареста с судна Sky Moon и груза, который в нем перевозился, - 3 тыс. тонн соды производства Крымского содового завода.

Апелляционный суд Киева разрешил Якубовскому имитировать согласие на взятие взятки.

Напомним, Михаил Слуцкий вместе с Виталием Булавиным были задержаны в кабинете прокурора Владислава Белана при передаче 10 тысяч долларов США и обещали еще 20 тысяч за непривлечение их к ответственности по делу об организации незаконного игорного бизнеса, а также снятия ареста с изъятой компьютерной техники, транспорта и другого имущества.