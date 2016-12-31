«Нынешняя власть не лучше предыдущей», - пропрезидентский нардеп Корнацкий анонсировал раздел Украины на части

Народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Аркадий Корнацкий, владеющий активами в Российской Федерации, анонсировал разделение Украины на части, так как нынешняя власть ничем не отличается от предыдущих.

Об этом Аркадий Корнацкий заявил вчера, 30 декабря, в «Вечернем прайме» на телеканале «112 Украина», передают «НикВести».

Комментируя недавнее предложение бизнесмена Виктора Пинчука принять компромиссы в отношениях с Россией и отойти от евроинтеграционного пути, провести выборы на оккупированном Донбассе до освобождения его территорий, народный депутат Аркадий Корнацкий заявил, что все, что было озвучено олигархом, является, по его мнению, позицией всего украинского политикума, который находится при власти в Украине последние 2,5 года.

— Это озвучка той позиции, которая все объясняет, объясняет, что сейчас происходит в Украине, что происходит вокруг Украины последние 2,5 года. Это объясняет то, что был сдан Крым, это объясняет войну на востоке, это объясняет уничтожение местного самоуправления и создание так называемых территориальных общин, это объясняет то, что нет расследований по Майдану, нет реальной борьбы с коррупцией. Я считаю, что Пинчук просто озвучил позицию абсолютно всего украинского политикума, который последние 2,5 года находится при власти в Украине, – заявил Аркадий Корнацкий.

Политик добавил, что все реформы, которые проводятся в Украине, на самом деле направлены на то, чтобы разделить страну на куски.

— Нет эффективной работы так называемых реформ, делается все не то, что на самом деле обещалось народу, чего народ ждет, что нужно народу и стране. И, в конце концов, я еще до заявления Пинчука пришел к выводу, что все так называемые реформы, которые делаются в Украине, они на самом деле направлены на то, чтобы уже не просто поделить все национальное богатство Украины, но и всю Украину поделить на определенные куски. И кто-то уже свои куски присмотрел: кто-то Донецкую область, кто-то Днепропетровщину, кто-то Слобожанщину, кто-то Винниччину, Житомирщину и так далее. И это делается как раз через эти так называемые реформы, - сказал Аркадий Корнацкий.

Отвечая на вопрос ведущих о том, согласен ли он с заявлением Виктора Пинчука о том, что вопрос возврата Крыма нужно отложить на 15 – 20 лет, провсти выборы на Донбассе, Аркадий Корнацкий заявил, что «с этим нельзя согласиться».

— Абсолютно очевидно, что это шаг для практически уничтожения Украины как суверенного, целостного и соборного государства. Это раздел Украины на отдельные княжества. Если это называют позицией, выписанной в Кремле, то я не могу согласиться только в том, что это может быть солидарным с позицией Кремля. Но на самом деле, я в этом лично убежден, это фактически завершение 25-летней политики расхищения и уничтожения Украины, которую ведет не какой-то внешний враг, а внутренний украинский политикум, - сказал Аркадий Корнацкий.

Он добавил, что речь идет о тех, кто при власти в Украине на сегодняшний день, и кто был у власти на протяжении 25 лет.

— Я говорю об объективной реальности, о действиях так называемых элит или о том политикуме. Я имею ввиду тех, кто сейчас при власти и тех, кто был у власти. Это тот политикум, который на самом деле что-то решает в Украине. Я утверждаю, что за 25 лет он не изменился, включая тех, кто сегодня при власти, - сказал Аркадий Корнацкий.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Корнацкий принялся критиковать предпринимаемые правительством шаги по децентрализации власти в части внесения изменений в Конституцию.

Кроме того он организовывал «движение» по срыву формирования объединенных территориальных общин, называя их принудительными и развернутой компанией по ликвидации сельских советов.

Стоит отметить, что не смотря на все критические высказывания Корнацкого в адрес властей, он продолжает оставаться членом пропрезидентской партии. Однако недавно Корнацкий сначала заявил, что выходит из БПП и подумывает о том, чтобы покинуть фракцию (как раз в тот момент, когда решался вопрос о создании коалиции БПП с Народным фронтом), а потом сказал, что передумал, так как «достиг целей». После чего на официальном сайте Президента Украины появились два документа, касающиеся спорных земель в Первомайском районе (вокруг Чаусово-2), за которые уже несколько лет кряду судится «Агрофирма Корнацких».