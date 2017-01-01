Около Киева нардеп Пашинский выстрелил в ногу мужчине, который ударил его бутылкой по голове

Сергей Пашинский В субботу вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района Киевской области между народным депутатом и местным жителем произошел в конфликт, в результате которого последний получил огнестрельное ранение в ногу.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

«Народный депутат около 17 часов возвращался домой. В одном из сел Васильковского автомобиль нардепа свернул на неосвещенную часть дороги, посреди которой был оставлен микроавтобус без габаритных огней и водитель едва смог избежать столкновения. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить, в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана – он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему», - говорится в сообщении.

После чего народный депутат предоставил раненому неотложную медицинскую помощь, вызвал скорую и наряд полиции. 38-летнему жителю Васильковского оказана медицинская помощь.

«Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента», - отметили в полиции.

Как оказалось, участником конфликта был народный депутат Украины от «Народного фронта» Сергей Пашинский. Он на своей странице в Facebook рассказал детали происшествия.

«Вечер перед Новым Годом прошел для меня, к сожалению, очень обидно. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в ​​руке и угрозами убить нас. У меня был пистолет, я сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу. Мы перевязали ему рану, сразу вызвали скорую и полицию. Я почти в норме. Нападающий в больнице приходит в себя. Полиция разбирается, что это было ...» - написал Пашинский.

Напомним, в октябре 2015 года в Мукачево кандидат в депутаты от «БПП» застрелил 18-летнего парня, возмущенные жители сожгли дом убийцы.