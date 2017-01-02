В Донецкой области в ходе пьяной драки застрелили военнослужащего

В селе Донское Донецкой области в ходе драки с местными жителями в парке был застрелен военнослужащий.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Так, около 01:00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы.

«Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение», – прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В свою очередь в Минообороны Украины уточняют, что военнослужащий по контракту погиб от огнестрельных ранений. Также огнестрельные ранения получил и местный житель.

«Возле продуктового магазина состоялась спор между группой военнослужащих и гражданских лиц, в результате которого от выстрелов из огнестрельного оружия погиб военнослужащий военной службы по контракту ВС Украины и получил ранения местный житель», – сообщает пресс-служба МО.

В настоящее время все участники конфликта установлены. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.

Напомним, 1 января, в селе Ясногорка Донецкой области в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский, которого ударили топором.