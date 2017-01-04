Африканского мигранта спрятали в чемодане, чтобы переправить его в Испанию

В североафриканском полуанклаве Испании Сеуте полиция задержала двух марокканцев, которые попытались нелегально переправить мигрантов.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Двух мигрантов они спрятали в машине, еще одного – в чемодане. Мужчина и женщина, вероятно гвинейцы, были обнаружены во время полицейского рейда во вторник, 2 января. Один из них был найден спрятанным за панелью приборов, а другой – в специально сделанном заднем сиденье автомобиля. Также еще один молодой африканец был найден в чемодане, принадлежащем 22-летней марокканской женщине.

Как сообщается, женщина пыталась провезти его в чемодане, закрепленном на тележке. Но таможенники попросили ее открыть чемодан. В то же время, сообщается, что около 1100 африканских мигрантов попытались прорваться в Сеуту, перебравшись через высокий забор с колючей проволокой. По утверждению местных властей, никому из нарушителей не удалось проскользнуть на испанскую территорию.