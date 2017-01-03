На Николаевщине главу Веселиновской РГА отдали под суд за ряд должностных преступлений

Анатолий Филимонов Прокуратура Николаевской области 30 декабря передала в суд обвинительный акт в отношении председателя РГА, который подозревается в ряде должностных преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Следственный отдел областной прокуратуры завершил расследование уголовного производства в отношении председателя РГА (одновременно являющегося депутатом районного совета), который подозревается в подстрекательстве должностного лица к служебной подделке, использовании поддельного документа и завладении денежными средствами мошенническим путем.

«10 марта 2016 года приговором суда врача-терапевта районной больницы признали виновным в служебном подлоге официальных документов, которые обосновывают временную нетрудоспособность (по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины»), и привлекли к уголовной ответственности. В ходе расследования установлено, что именно председатель РГА подстрекал врача к подделке документов и в дальнейшем использовал эти документы», - отметили в прокуратуре.

С учетом достаточных доказательств 13 декабря главе РГА вручили письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов»), частью 1 статьи 190 («Мошенничество») и частью 4 статьи 27, частью 1 статьи 366 («Служебный подлог») УК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», речь идет о главе Веселиновской РГА Анатолие Филимонове. Он возглавляет райгосадминистрацию с апреля 2014 года. В августе 2015 года Филимонов пожаловался на главного врача, который, по его словам, полностью развалил медицину в районе. Тогда же сообщалось о некоем обращении из Веселиновского района относительно того, что глава Веселиновской РГА хочет забрать помещение бывшей санэпидемстанции.