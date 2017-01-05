На Николаевщине с поличным поймали группу воров, укравших оборудование с шести телефонных столбов

В Очаковском районе Николаевщины в ночь на 31 декабря полиция «на горячем» задержала четырех воров телекоммуникационного оборудования.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ночью в полицию поступило сообщение от диспетчера акционерного общества о ворах, которые крадут оборудование. Ранее, вечером 30 декабря исчезла телефонная связь на отрезке «Очаков – Парутино».

«Ремонтная бригада, которая приехала на проблемный участок, увидела у одного из столбов нескольких мужчин. Те увидели работников предприятия и пытались убежать. Члены бригады догнали беглецов, а затем удерживали их до приезда полицейских».

«На заднем сиденье автомобиля «Москвич», который принадлежит одному из задержанных, обнаружили похищенное оборудование и орудия преступления – лом, плоскогубцы и кувалду. По показаниям четырех воров возрастом от 22 до 28 лет, они повредили шесть коммуникационных объектов. Свои действия молодые люди объяснили желанием сдать похищенное на металлолом и получить деньги. Окончательная сумма нанесенного ущерба устанавливается», - рассказали в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали трех воров телефонного кабеля.