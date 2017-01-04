Двое николаевцев после отдыха в развлекательных заведениях попали в больницу с тяжелыми травмами головы

В Николаеве двое мужчин возрастом 43 и 32 года получили тяжелые травмы головы в результате конфликтов, произошедших в развлекательных заведениях.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По данным полиции, первый случай произошел 1 января, а второй инцидент – 2 января.

«Пострадавшие получили телесные повреждения в результате конфликтов, которые возникли у них с незнакомыми мужчинами после употребления спиртных напитков в развлекательных заведениях, расположенных на территории Заводского района. Оперативники установили лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении указанных уголовных преступлений. Ими оказались жители Николаева возрастом 45 и 25 лет», - рассказали в полиции.

По фактам случившегося начаты уголовные производства по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Напомним, ранее сообщалось, что во дворе николаевской многоэтажки шестеро мужчин устроили массовую драку со стрельбой.