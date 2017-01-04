Луценко заявил, что ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу Ефремова

Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом вечером в среду, 4 января, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

В уголовном производстве Ефремов подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве при захвате здания управления СБУ в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); в организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и в государственной измене (оказании иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины) (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как известно, ранее один из адвокатов Ефремова сообщил, что экс-руководителю парламентской фракции "Партии регионов" и его адвокатам вручили обвинительный акт.

В ноябре 2016 года Печерский райсуд Киева продлил арест Ефремова до 22 января 2017 года.

20 декабря Апелляционный суд Киева объявил перерыв до 5 января 2017 года в рассмотрении жалобы на продление ареста экс-"регионала".