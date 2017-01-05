В Николаеве вооруженный ножом злоумышленник ограбил магазин

В Николаеве вечером 4 января вооруженный ножом мужчина ограбил магазин по адресу улица Космонавтов, 142.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В 19:10 в магазин зашел неизвестный и, угрожая продавцу ножом, забрал из кассы 1 тысячу гривен. По факту случившегося начато уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Полиция просит граждан, которые могут помочь установить личность нападавшего, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: улица 12-я Продольная, 42А, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине задержали грабителя, похитившего из магазина ящик с пожертвованиями.