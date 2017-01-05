Вымогатели 10 тысяч долларов взятки за должность в НАБУ отделались штрафами

Трое задержанных за вымогательство $10 тысяч у кандидата на должность детектива Национального антикоррупционного бюро заключили соглашения с прокурором о признании виновности.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Печерский райсуд Киева 29 декабря 2016 года постановил оштрафовать на 25,5 тысяч гривен каждого из трех граждан Украины – уроженцев Грозного (РФ), города Зугрес и села Якубовка (Украина). 13 декабря обвиняемые заключили соглашение о признании виновности с прокурором А.Довганем, который является начальником управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генпрокуратуры.

Согласно соглашению с прокурором, каждый из осужденных должен заплатить штраф в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25,5 тысяч гривен.

Стороны пришли к согласию касательно обвинений по части 2 статьи 28 («Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору»), а также по части 2 статьи 369-2 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды…») Уголовного кодекса Украины. Троих граждан задержали 1 ноября 2016 года в момент передачи части денежных средств. Это произошло после того, как с заявлением в НАБУ о вымогательстве взятки обратился кандидат на должность детектива.

За вознаграждение злоумышленники обещали влияние на принятие решения первым заместителем директора НАБУ как главой первой конкурсной комиссии. Установлено, что один из задержанных выдавал себя за сотрудника НАБУ, используя псевдоудостоверение работника бюро. Зафиксировано два факта передачи средств: 20 октября и 1 ноября 2016 года – в суши-баре и ресторане в центре Киева. Сначала взяточниками передали 1 тысячу долларов, потом еще 4 тысячи долларов.