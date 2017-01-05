Во львовской галерее заявили о пропаже 95 старинных книг, стоящих десятки миллионов долларов

Генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк заявил об исчезновении из галереи 95 уникальных старинных книг. Их стоимость на черном рынке может достичь десятков миллионов долларов.

Об этом пишет «ZAXID.NET».

По словам Тараса Возняка, проверка пока коснулась только кириллических старопечатных книг.

- Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные книги на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательны, - рассказал Тарас Возняк.

Руководство галереи уже подало заявления в СБУ и полицию.

- Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять, - отметил Тарас Возняк.

Также он сказал, что теперь понял, почему его назначение вызвало такое яростное сопротивление.

В свою очередь бывшая директор Львовской галереи искусств (до осени 2016 года) Лариса Возницкая заявляет о наличии всей коллекции старинных книг (в том числе пропавших) летом 2016 года, пишет «Украинская правда».

- Летом вся коллекция была на месте, - сказала она журналистам во Львове 5 января.

Возницкая добавила, что намерена содействовать правоохранительным органам в расследовании пропажи книг. Также она добавила, что выступает за отстранение от должности нынешнего директора галереи Тараса Возняка на время расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины в РФ пытались незаконно вывезти экземпляр раритетной печатной книги «Апостол».