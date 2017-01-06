В Вознесенске директор КП получил условный срок – по его вине двое прохожих провалились в траншею

Вознесенский горрайонный суд приговорил главу одного из местных коммунальных предприятий к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Осужденный признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем тяжкие последствия.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Речь идет о происшествии, случившемся в Вознесенске 23 июня. Как сообщали ранее в прокуратуре, должностное лицо КП, будучи ответственным за проведение работ с повышенной опасностью, в нарушение требований законодательства организовало и начало работы по обустройству наружного водопровода и канализации у выставочно-торгового центра по улице Киевской. Это привело к обвалу стены траншеи. В результате оползня были травмированы двое прохожих – местных жителей, которые получили средние и тяжелые телесные повреждения.

Как пишет сайт «Вознесенск Онлайн», речь идет о директоре КП «Аква-Сервис» по фамилии Николаев. Сейчас КП «Аква-Сервис» находится в стадии ликвидации. Один из пострадавших в результате упомянутого происшествия получил перелом ребра и ссадины, а второй – множественные переломы костей таза, крестцового отдела позвоночника, поперечного отростка позвонка, травматический шок.