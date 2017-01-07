Полицейские охраны в Николаеве задержали мошенниц, которые продали пенсионерам товар по «льготной» цене

В Николаеве сотрудники полиции охраны задержали двоих женщин, которые под видом работников здравоохранения продали семейной паре некачественный аппарат для измерения давления.

Об этом сообщает Управление полиции охраны в Николаевской области.

После того, как прибор был продан, продавщицы попытались скрыться. Но на место по сигналу «тревожной» кнопки прибыл наряд группы реагирования батальона полиции охраны.

- Во дворе дома, где нажали кнопку экстренного вызова полиции, к нам обратилась председатель домоуправления и сообщила, что по квартирам жилого дома ходят неизвестные женщины и продают товары, которые не имеют сертификатов и каких–либо документов, - рассказал младший инспектор наряда группы реагирования старший сержант полиции Богдан Богданов.

Один из аппаратов для измерения артериального давления женщины уже успели продать семейной паре пожилых людей.

- Женщина, которая представилась сотрудницей диагностического центра, сообщила, что может нам предложить дефицитный прибор для измерения давления за две тысячи девятьсот гривен. Когда я сказал, что у нас нет такой суммы, она предложила записать прибор на участника АТО и заплатить только тысячу гривен, - пояснил потерпевший Валентин Григорьевич.

При этом документов на товар мошенницы не предоставили, а чек, который оставили «продавщицы» пенсионерам, не имел никакого отношения к товару.

- Неизвестные женщины представились сотрудницами областного отдела здравоохранения, которые обслуживают больных пенсионеров. Однако в вышеуказанном учреждении мне пояснили, что никого к пенсионерам не направляли, - рассказала председатель домоуправления Лариса Николаевна.

После того, как женщины попытались скрыться, Лариса Николаевна попросила охранника данного жилого массива нажать «тревожную» кнопку для вызова полиции.

Полицейские охраны передали мошенниц следственно–оперативной группе Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

Правоохранители установили, что женщины 35-ти и 28-ми лет - жительницы Херсонской области ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее николаевский пенсионер в поисках работы стал жертвой мошенников, после телефонного разговора с которыми получил счет на 1200 гривен.