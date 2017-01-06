В Киеве спецназ полиции задержал 30 налетчиков на игровые заведения

В четверг, 5 января, в Днепровском районе города Киева оперативники уголовного розыска Нацполиции совместно со спецназом "Корд" задержали 27 членов группировки, которые совершали налеты на игорные заведения.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в городе Киеве.

- Вчера вечером в Днепровском районе сотрудники столичного уголовного розыска совместно со спецназовцами на «горячем» задержали этих правонарушителей, которые снова напали на игорное заведение, - сообщил временно исполняющий обязанности Главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

На этот раз они ворвались в помещение игрового центра, расположенного по улице Андрея Малышко. Угрожая предметами, похожими на оружие, топором и газовыми баллончиками, они приказали персоналу и всем присутствующим лечь на пол. А потом отобрали у посетителей деньги, мобильные телефоны, личные вещи и, напоследок, разбили десять единиц компьютерной техники, принадлежавшей указанному заведению.

Во время проведения спецоперации все участники разбойного нападения оказались в руках правоохранителей. Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты. Оружие направлено на проведение экспертного исследования.

«Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины", - рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в г. Киеве Юрий Гороховских.

27 подозреваемых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они доставлены в Днепровское управление полиции ГУНП в г. Киеве. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Как установили полицейские, в состав организованной группировки входило около 30 человек. Все они сейчас проверяются на причастность к совершению подобных правонарушений на территории города. Есть все основания полагать, что на счету подозреваемых уже почти два десятка преступных эпизодов, которые они совершили в разных районах столицы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Житомирской области полиция задержала пятерых налетчиков на ювелирный магазин.