В Сумской области неизвестные порубили топором автомобиль депутата облсовета, исключенного из ВО «Свобода»

В Сумской области в ночь на 6 января неизвестные порубили топором автомобиль депутата областного совета Сергея Демехи, который недавно был исключен из партии ВО «Свобода» после конфликта с городским головой Конотопа Артемом Семенихиным якобы за нарушение партийной дисциплины.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook написал пользователь Сергей Моша, опубликовав фото автомобиля.

«Буквально на несколько минут оставил автомобиль у дома, в котором живу, как кто-то порубил машину топором», - передал Моша слова депутата.

По информации пользователя, это не первый «наезд» на депутата.

«Первое нападение на Сергея Демеху произошел в 2014 - в этом же автомобиле неизвестные лица его похитили, вывезли за город, пытали, требовали выкуп в размере 50 тысяч долларов, но затем отпустили. Преступников не нашли. Второе нападение произошло в июне 2016 года. Тогда целая стая молодых поздно вечером подстерегла Сергея Демеху возле дома, дождалась, когда он припаркует авто, и набросилась на него с палками и металлическими трубами или арматурой. Били. чтобы убить. Спасли Сергея Демеху молодые люди - жители его дома, которые в это время находились под подъездом и бросились на шум драки. После этого нападения депутат долго лечился, потому что получил многочисленные побои, в т.ч. травмы головы. Преступников не нашли», - отметил Сергей Моша.

Как он написал, между последними нападениями прошло полгода.

«За это время Сергей Демеха настолько разошелся во взглядах с городским головой Конотопа «свободовцем» Артемом Семенихиным, что конфликт между однопартийцами получил публичную огласку. Критика действий городского головы со стороны лидера фракции ВО «Свобода» в областном совете Демехи была едкой и принципиальной. Разошлись и по отношению к уже бывшему председателя облсовета Семену Салатенко. Если Семенихин всячески поддерживал Салатенко, то Демеха фактически оказался среди его оппонентов. За свою принципиальность Демеха поплатился партийным билетом», - отметил пользователь.

Он надеется, что этот на «беспредел» наконец будет адекватная реакция. как полицейских, так и СБУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 15 декабря в Николаеве трое неизвестных в масках Дедов Морозов напали на депутата Николаевского областного совета от «БПП «Солидарность» Федора Барну и жестоко избили его палками.