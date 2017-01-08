В Николаеве активисты задержали пьяного «маршрутчика», который пытался скрыться

В ночь с субботы 7 на воскресенье 8 января, активисты "Снежного патруля" применили гражданское задержание к водителю маршрутки №20, который в состоянии алкогольного опьянения пытался выехать из двора дома по улице Генерала Карпенко 2, а после того, как узнал, что должна приехать патрульная полиция для составления протокола попытался скрыться, оставив автомобиль.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

Так, прибыв во двор, для того, чтобы помочь застрявшей в снегу машине "скорой помощи", активисты увидели как водитель "Газели" пытается сдвинуть микроавтобус с места, однако ему это не удается. После того, как освобожденная "скорая" уехала, активисты решили помочь водителю "Газели", но пообщавшись с ним почувствовали запах алкоголя. На вопрос о том, пил ли "маршрутчик", тот отвечать отказался и сев за руль автомобиля сдвинулся с места, при этом сдавая назад, он въехал в опору теплотрассы. Для того, чтобы автомобиль с пьяным водителем не выехал в город, "Снежный патруль" с двух сторон заблокировал "Газель" и вызвал полицию. Узнав о том, что должны приехать патрульные, водитель попытался покинуть двор, но был остановлен активистами.

По прибытию патрульных полицейских, водитель признал факт того, что пил спиртное, сказав, что употребил две бутылки пива и согласился пройти тест на алкоголь. Пока ожидали приезда второго экипажа патрульных, которые должны были привезти драгер, первый экипаж выяснил, что у водителя "Газели" отсутствуют документы на автомобиль.

В результате, драгер показал, что содержание алкоголя в крови водителя - 1,69 промилле, что превышает допустимую нору в 8,5 раз. Патрульные составили административный протокол по части 1, статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, что ранее николаевские патрульные остановили пьяного водителя «маршрутки».

Также ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные остановили двух «маршрутчиков»: один был пьян, а другой – «под кайфом».