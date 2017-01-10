Директор киевского санатория присвоила миллион гривен, выделенных на реабилитацию бойцов АТО

Киевская местная прокуратура №7 сообщила директору санаторно-оздоровительного комплекса Джерельце о подозрении в присвоении 1 млн бюджетных средств, выделенных на психологическую реабилитацию бойцов АТО.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"В ходе досудебного расследования установлено, что директор оздоровительного комплекса путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений присвоила более 1 млн гривен, выделенных на реализацию бюджетной программы Мероприятия психологической реабилитации пострадавших участников АТО", - говорится в сообщении.

Действия директора санатория квалифицировали по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах).

Отметим, 1 июля сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм хищения бюджетных средств при реализации государственной программы помощи бойцам АТО.

Коммерческие структуры, которые побеждали в конкурсах, сознательно скрывали информацию о том, что нужных специалистов для психологической реабилитации в их штате нет.

По предварительным данным СБУ, предприниматели присвоили более двенадцати миллионов гривен государственных средств.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что бойцов просто размещали в санаториях, не предоставляя никаких услуг по психологической реабилитации. В некоторых случаях участникам АТО предлагали деньги, чтобы они вообще не селились в лечебных учреждениях.

Напомним, в Киеве на взятке в 230 тысяч гривен задержали чиновника, причастного к хищению денег для реабилитации АТОшников.