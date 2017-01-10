В России милиционер признался в убийстве 60 женщин

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, который отбывает пожизненное наказание за убийство 22 женщин, признался еще в 60 убийствах, которые совершил в период с 1992 по 2007 год.

Об этом сообщает издание Восточно-Сибирская правда со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

Попкову предъявили обвинения по 47 новым эпизодам. Эту информацию подтвердили в пресс-службе иркутского управления Следственного комитета. При этом, 47 - это общее число убийств, которые совершил Попков, то есть в его деле 25 новых эпизодов.

По данным Восточно-Сибирской правды, Попков хвастался перед сокамерниками тем, что по числу жертв не уступает Андрею Чикатило (на его счету 53 доказанных убийства).

Попков на суде заявил, что точного количества своих жертв не знает, поскольку "не записывал". Все его жертвы были женщинами. Попков выслеживал их поздно вечером в малолюдных районах Ангарска.

Оборотня в погонах задержали в 2012 году. Медицинская экспертиза признала его вменяемым. В январе 2015 года его осудили на пожизненный срок за 22 убийства женщин и два покушения на убийство. По версии следствия, он совершил их с 1994 по 2000 годы.

До 1998 года Попков был штатным сотрудником одного из иркутских ОВД. Как минимум во время трех убийств Попков находился при исполнении и использовал служебный автомобиль.