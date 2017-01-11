В Николаеве полиция разыскивает пропавшую без вести 15-летнюю девушку-подростка

В Николаеве Корабельный отдел полиции разыскивает пропавшую без вести 15-летнюю Марию Владимировну Орлову.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Орлова 10 января, примерно в 8:00 ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета. Была одета в темно-синюю куртку, синие высокие замшевые сапоги на каблуке, черную вязаную шапку, при себе носила сумку темно-коричневого цвета.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой, обратиться в Корабельный отдел полиции по адресу: улица Янтарная, 64, или по телефонам (0512) 25-20-02, 25-30-55, 53-13-35, 102.