«Оказалось толерантно нельзя», – суд допросил экс-патрульную по делу николаевских дебоширов, устроивших разборки в центре города

В среду, 11 января, суд допросил экс-патрульную и потерпевшую Инну Бохонюк о хулиганских действиях Артема Слободяника и Геннадия Симова в центре Николаева.

Об этом сообщает корреспонедент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 30 августа на пересечении улиц Соборной и Адмирала Макарова в Николаеве Артем Слободянник и Геннадий Симов устроили семейные разборки, бросаясь при этом на прохожих и полицейских.

По словам Бохонюк, она в тот вечером вместе со своим коллегой выехали на вызов с потерпевшим. Вскоре она услышала неподалеку крики о якобы стрельбе и, вызвав «скорую» потерпевшему, направилась к пересечению улиц Соборной и Адмирала Макарова. Вместе с ней прибыл и еще один экипаж из трех патрульных.

Артем Слободяник Геннадий Симов Инна Бохонюк

Инна Бохонюк изначально направилась к такси и поинтересовалась о выстрелах, на что Геннадий Симов продемонстрировал двумя ударами по автомобилю, что звук исходил от этих его действий. Сам таксист, по ее словам, никаких претензий не выявлял и ответил, что ему уже заплатили, указав не лежащие на сиденье деньги.

В то же время Артем Слободяник конфликтовал со снимающими происходящее на телефоны гражданами. Спустя некоторое время патрульные задержали Слободяника и надели на него наручники. После этого, Симов стал более агрессивный и начал негативно выражаться в сторону патрульных и окружающих николаевцев. Еще у него началась словесная перепалка с одним нетрезвым мужчиною, который был в сопровождении женщины и ребенка. В ответ на брань Симов нанес ему один удар. Бохонюк попыталась удержать Геннадия за руку, но он вырвался и еще раз ударил мужчину.

Бохонюк отвечает на вопросы защиты Судья Светлана Скрипченко Прокурор Владислав Белан

После этого Симову также предложили проехать в отдел полиции, но он отказался ехать с патрульными и сообщил, что поедет на своем «Mercedes-Benz». Его спутница не пустила его за руль и, посадив Симова на место пассажира, направилась в Центральный отдел полиции, куда второй экипаж уже увез Слободяника.

Прокурор Владислав Белан поинтересовался у потерпевшей ее мнением о наказании для обвиняемых, на что она ответила, что Слободяник и Симов должны понести наказание «по всей строгости закона». Также она добавила, что пыталась решить конфликт толерантно, но «оказалось толерантно нельзя». По ее мнению, патрульным необходимо было оперативно применить спецсредста.

Заслушав показания Боханюк, прокурор Владислав Белан также заявил о ходатайстве о приобщению к судебным материалов ряда письменных доказательств.

Отметим, что другой потерпевший Геннадий Сумцов (таксист, чей автомобиль бил Симов) на заседание не появился. В связи с этим, адвокат Симова Сергей Маркин обратился к суду с просьбой перенести заседание, чтобы была возможность задать ему вопросы в ходе изучения письменных доказательств.

Артем Слободянник и его адвокат Дмитрий Костоусов Адвокат Геннадия Симова Сергей Маркин со своим подзащитным

В итоге судья Светлана Скрипченко удовлетворила ходатайство адвоката и огласила перерыв до 31 января.

Напомним, 20 декабря Центральный райсуд Николаева продлил меру пресечения в виде содержания под домашним арестом Геннадию Симову и Артему Слободяннику.