В Киеве полицейский погорел на взятке в 3,5 тысячи долларов

В Киеве в среду, 11 января, следователи прокуратуры и сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского, который требовал взятку в 3,5 тысячи долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

В обмен на взятку оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУНП пообещал гражданину посодействовать в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа.

Полицейский получал взятку в несколько этапов. Во время передачи последней части указанной суммы в размере 2,2 тысячи долларов США оперуполномоченный был задержан работниками прокуратуры и УВБ.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, 29 ноября в Центральном районном суде Николаева судья Иван Дирко избрал меру пресечения двум офицерам патрульной полиции Николаева, задержанным накануне при получении взятки.