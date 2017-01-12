В Одессе произошла перестрелка между экс-заместителем прокурора Одесской области и экс-бойцом АТО

В Одессе произошла перестрелка между экс-заместителем прокурора Одесской области Валерием Лавровым и бывшим бойцом АТО: оба участника конфликта получили ранения ноги.

Об этом на своей странице в Facebook написала одесситка Рада Мейер.

«Около 12.15 на улице Приморской, у заправки, которая горела, бывший заместитель прокурора области Лавров Валерий не поделил дорогу с бывшим АТОшником (инвалид) и решил привычным методом, а именно силовым решить вопрос. Лавров достал пистолет и начал стрелять по бойцу АТО. Мужчина ранен в ногу. Защищая себя, АТОшник достал пистолет и также прострелил ногу прокурорскому. Через некоторое время приехал неизвестный на Порше и начал, угрожая расправой, защищать Лаврова», - написала Мейер.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Боярке произошла перестрелка между бойцами «Торнадо» и работниками военной прокуратуры