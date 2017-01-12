В Днепре титушки громят снегоуборочную технику и избивают коммунальщиков, правоохранители молчат, - Филатов

После нападения неизвестных на коммунальщиков в Днепре, мэр города Борис Филатов обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой активизировать расследование и помочь справиться с ситуацией в городе.

Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Днепре ситуация с бандитизмом начала выходить из-под контроля. По городу совершенно открыто, при молчаливом содействии «правоохранителей», передвигаются люди в масках, которые избивают коммунальщиков и громят технику», — написал Филатов.

Кроме того, мэр сообщил, что уже к вечеру 12 января ожидается приезд нескольких сотен «титушек».

«К вечеру ожидается прибытие еще около 300 «титушек» из Кривого Рога и Запорожья», — заявил Филатов.

Как сообщалось, 12 января в Днепре неизвестные в масках напали на машину «снежной» комиссии горсовета, повредили два колеса и разбили стекло служебного микроавтобуса.

12 января комиссия горсовета, которой полагается контролировать санитарное состояние города (в зимнее время – это уборка снега), выехала по запланированному маршруту. Едва отъехав от мэрии, члены комиссии заметили следующий за ними автомобиль «Ленд Крузер» с «почетным» номерным знаком АЕ 5555 СВ.