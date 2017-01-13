Родственники погибших николаевских дорожников требуют от виновника ДТП более 7 миллионов компенсации

Дмитрий Кононенко В пятницу, 13 января, прокуратура огласила обвинительный акт в отношении Дмитрия Кононенко, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть четырех коммунальщиков. Родственники погибших потребовали моральной компенсации, которая в общей сумме составляет около семи миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно зачитанному прокурором Артемом Петренко обвинительному акту, Кононенко будучи в состоянии алкогольного опьянение двигался на своем «BMW» со значительным превышением скорости. Он мог избежать столкновения и автомобиль находился в исправном состоянии. Вместе с ним в салоне еще находилось двое пассажиров. После столкновения Кононенко сбежал с места ДТП. Гособвинение вменяет ему совершение уголовного преступления по ч. 3 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») и ч. 1 ст. 129 УК («Оставление в опасности»).

Также присутствующие потерпевшие заявили о гражданском иске с требованием от Кононенко выплатить моральный ущерб и связанные с судебным разбирательством другие расходы. В общем сумма заявленная сумма составила более семи миллионов гривен.

Дмитрий Кононеко и его адвокат Аркадий Киркоян Судья Заводского райсуда Дмитрий Никитин Прокурор Артем Петренко

Сам Кононенко заявил, что он признает свою вину и готов давать показания. Также он признает иск потерпевших, но у него нет такой большой суммы денег. Адвокат Аркадий Киркоян сообщил, что родители Кононенко готовы помочь потерпевшим, но у них нет таких больших денег. Потерпевшие ответили, что готовы принять помощь через своих представителей.

В ходе заседания также определили порядок исследования доказательств. Сначала суд заслушает потерпевших и свидетелей, потом приступит к изучению письменных доказательств, а после этого показания будет давать Дмитрий Кононеко.

В суде дали свои показания присутствующие потерпевшие, кроме двух, которые не смогли прийти на заседание.

В итоге судья Дмитрий Никитин огласил перерыв. На следующем заседании должны заслушать оставшихся потерпевших и свидетелей по делу.

Напомним, 15 сентября в Николаеве в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе) автомобиль «BMW» сбил насмерть четверых работников, наносивших дорожную разметку. В автомобиле в момент совершения ДТП находилось его водитель Дмитрий Кононенко со своими спутницами, которые ехали из ночного клуба. Все они после трагедии сбежали. Спустя время полиция задержала Кононенко, который был за рулем машины в момент трагедии. По версии следствия, в момент ДТП Кононенко находился в нетрезвом состоянии и двигался на автомобиле «BMW» со скоростью около 100 км/ч.