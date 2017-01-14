На Николаевщине полиция задержала насильника 13-летней девочки

В пятницу вечером, 13 января, в Витовское отделение Корабельного отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о совершении тяжкого преступления. Заявительница, мать 13-летней девочки, рассказала правоохранителям о том, что ее дочь прибежала домой голая и пожаловалась на то, что ее изнасиловали.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области

Как выяснилось, потерпевшая стала жертвой преступных действий, случайно оставшись наедине с 30-летним бывшим сожителем ее сестры.

«Мать попросила девочку протопить печь в арендованном ее старшей дочерью доме к приезду родственников, и одновременно в дом по неустановленным причинам посетил и экс-любовник хозяйки дома. Сначала злоумышленник помогал несовершеннолетний, а затем, набросившись на подростка, раздел ее и изнасиловал. Девочка сопротивлялась, но мужчина не реагировал на ее просьбы остановиться», - говорится в сообщении.

Воспользовавшись случаем, потерпевшая сумела вырваться от насильника и, не успев даже забрать свою одежду, побежала домой, где и рассказала обо всем, что произошло, матери.

«На месте происшествия правоохранители, разыскав в доме преступника, еще и не допустили взрыва газа, так насильник, поняв, что его жертва сбежала, зажег огонь и, поставив на газовую плиту емкость с водой, заснул. На момент приезда полиции вся дом был в дыму от посуды, который уже плавился, и в помещении ощущался стойкий запах газа», - сообщили в полиции.

Злоумышленник, который находился в состоянии опьянения, задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

«Насильнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 УК Украины («Изнасилование»), что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Избирается мера пресечения. Продолжаются соответствующие исследования», - резюмировали в полиции.

Напомним, ранее суд отправил в тюрьму николаевского бродягу, который изнасиловал и ограбил девушку.