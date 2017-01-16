На Одесчине пьяный муж поджег жену и двоих детей – все трое находятся в реанимации

Во время пожара в частном доме в селе Федосеевка Окнянского района Одесской области пострадала семья. Шестилетний мальчик Александр получил 70% ожогов тела, а его четырехлетняя сестра Кристина – 40%.

Об этом в Facebook сообщила одесский волонтер Катерина Ножевникова.

Трагедия произошла ночью 14 января. Как сообщает ТСН, пожар устроил отец семейства. Мужчина вернулся домой пьяный и во время ссоры разлил по комнате бензин, а потом поджег его.

Мать вынесла девочку, укутав ее в одеяло. Но сама женщина и сын выбегали из дома через стену огня. Все трое пострадавших сейчас в реанимации Одесского областного клинического медицинского центра. Там им предоставляют всю необходимую помощь. Состояние всех троих — тяжелое. Из-за тяжелого состояния 26-летняя женщина была нетранспортабельна, поэтому ее смогли доставить в областной медцентр только вечером 15 января.

Напомним, на Одесчине из-за пожара в жилом доме погибла семья из четырех человек.