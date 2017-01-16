Киевский суд приговорил бывшего военного из Крыма к восьми годам тюрьмы за дезертирство

Дарницкий райсуд Киева приговорил к восьми годам заключения за государственную измену подполковника медицинской службы из крымского города Судак.

Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Заместителю начальника Центра подготовки личного состава Военно-воздушных сил и Военно-морских сил "Судак" подполковнику медицинской службы С. объявлен приговор Дарницким районным судом Киева за совершение госизмене и дезертирства, а также переход на службу в Российскую армию в период аннексии Крыма", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предатель уже находится под стражей. Приговор объявлен по совокупности совершенных преступлений экс-военного.

Как сообщалось, летом 2016 года Орджоникидзевский райсуд Харькова приговорил мужчину, который собирал секретную информацию об украинских добровольческих батальонах, задействованных в АТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ноябре текущего года СБУ на границе с Крымом задержала двух дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова, которые в 2014 году, будучи в Крыму, изменили присяге Украине и перешли служить в российскую армию. После задержания их доставили в Николаевскую область, где поместили в СИЗО. В отношении них СБУ расследовала уголовные производства, открытые за дезертирство и государственную измену.

До 2014 года Одинцов и Баранов проходили службу в Вооруженных силах Украины в части, расположенной в Сакском районе Крыма. Когда Крым был захвачен российскими военными, военнослужащие перешли на службу в армию РФ.

Стоит отметить, что, по имеющейся информации, задержанные не прошли процедуру выхода из украинского гражданства и они до сих пор являются гражданами Украины.

По состоянию на 23 декабря Военная прокуратура Николаевского гарнизона закончила досудебное расследование и направила в суд соответствующие обвинительные акты по данному делу.