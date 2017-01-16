Патрульные уложили в сугроб николаевского хулигана, пытавшегося выхватить у них табельное оружие

В Николаеве 15 января задержали 24-летнего николаевца, который сначала ранил двух мужчин ножом, а затем пытался выхватить у патрульного пистолет.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 15:00 патрульные получили сообщение, что на улице Степной хулиганит неизвестный. На месте происшествия к инспекторам сначала обратилась администратор магазина. Она рассказала, что между тремя мужчинами во дворе возникла ссора, в ходе которой один из них нанес ножом резаные раны в область шеи двум другим. После этого потерпевшие спрятались в ее магазине. Злоумышленник остался на дворе и, чтобы попасть внутрь, повредил замок входной двери.

«В свою очередь двое мужчин, которые якобы получили телесные повреждения, начали уверять полицейских, что они порезались, когда брились. В этот момент подозреваемый начал вести себя неадекватно – высказываться нецензурной руганью в адрес присутствующих и пытался начать драку. На замечание инспекторов он не реагировал, в какой-то момент приблизился к одному из патрульных, имитировал удар и пытался выхватить табельное огнестрельное оружие. Когда ему это не удалось, мужчина бросился на полицейского с кулаками. В ответ для пресечения правонарушения инспектор применил резиновую дубинку. В дальнейшем патрульные задержали подозреваемого и надели на него наручники», - идет речь в сообщении.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции, а до ее приезда составили на задержанного жителя Заводского района админматериалы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению полицейского.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине пьяный экс-милиционер цеплялся к прохожим и устроил стрельбу.