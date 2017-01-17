В Николаеве во время движения загорелся грузовик

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В Николаеве 16 января на улице Пушкинской патрульные помогли водителю погасить пожар грузового автомобиля «Volvo».

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 15:00 к патрульным поступило сообщение, что по улице Пушкинской движется грузовой автомобиль, у которого горит задняя часть кабины.

«Оперативно догнав транспортное средство, инспекторы приказали водителю остановиться. После этого с помощью огнетушителя они ликвидировали возгорание до приезда спасателей. Оказалось, что в авто загорелись пластиковые части в районе топливного бака», - рассказали в пресс-службе. 

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине на ходу загорелся автокран

Вадим Богданов

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