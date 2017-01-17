Луценко предоставил документ ООН, свидетельствующий о государственной измене Януковича

Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину.

Об этом на своей странице Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко, который опубликовал фото документа от ООН.

«Главная военная прокуратура получила от Постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украине и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина», - заявил Луценко.

«Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства государственной измены Януковича», - отметил Луценко.

Он добавил, что получил разрешение на обнародование данных досудебного следствия от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича.

Напомним, защита экс-президента Виктора Януковича отказалась принимать подозрение в госизмене, объявленное генеральным прокурором Юрием Луценво во время допроса 28 ноября.