На Николаевщине гражданина Азербайджана задержали за попытку дать 5 тысяч гривен взятки прокурору

В помещении Березанского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 17 января следователи прокуратуры и полиция задержали гражданина Азербайджана, который пытался дать 5 тысяч гривен взятки сотруднику прокуратуры.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Эти деньги иностранец предлагал за «не обжалование прокуратурой в дальнейшем будущего судебного решения по факту использования заведомо поддельного документа, а именно: использование поддельного удостоверения на право временного проживания».

Злоумышленника задержали во время передачи денег. По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу…»). На протяжении последних полутора месяцев это уже третий задокументированный факт дачи неправомерной выгоды сотрудникам прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 1 декабря в Николаеве задержали гражданина Азербайджана Сахиба Мамедова. По имеющейся информации, он пытался дать взятку следователю прокуратуры ­­– процессуальному руководителю по делу ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». Ранее суд арестовал Мамедова с правом выйти под залог в 850 тысяч гривен.