Патрульные задержали двух николаевцев по подозрению в торговле наркотиками из машины

В Корабельном районе Николаева патрульные задержали двух мужчин, про которых сообщили, что они торгуют наркотиками из автомобиля «Волга».

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Патрульные остановили «Волгу» и предложили находящимся в ней людям выйти из машины. Один из пассажиров сразу начал нервничать и препираться. Во время проверки у него нашли медицинский шприц с темным веществом. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции.

Кроме того, у 34-летнего водителя патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. Несмотря на его отказ проходить соответствующий тест на месте или в медучреждении, полицейские составили на водителя админматериалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, что ранее в Николаеве уже трижды задерживали торговцев наркотиками.