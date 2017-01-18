Пьяный николаевец сообщил в полицию, что его квартира «заминирована»

В Николаеве днем 17 января пьяный 56-летний мужчина сообщил в полицию, что его квартира в многоэтажке якобы заминирована. Сообщение мужчины оказалось ложным.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 15:30 в полицию поступило сообщение от мужчины, который пожелал остаться неизвестным. Он заявил, что через 5 минут произойдет взрыв в многоквартирном доме, если в одну из квартир не приедет наряд полиции.

«На место происшествия прибыли службы экстренного вызова: полицейские, взрывотехники, кинологи и спасатели. Полицейские оцепили район возможной опасности, эвакуировали из многоэтажки жителей и обеспечили охрану на прилегающей территории».

«Правоохранители пытались обследовать указанную заявителем квартиру, но хозяин, который находился в ней, сначала не открывал дверь. Когда же привели работника ЖЭКа, 56-летний домовладелец, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, все-таки впустил полицию в помещение. Мужчина признался, что под воздействием алкоголя сам позвонил с мобильного в полицию и предоставил ложное сообщение о заминировании», - отмечено в сообщении.

Во время обследования подъезда и квартиры взрывотехники не обнаружили никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу для граждан. По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»). Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали «минера», который освободился по закону Савченко и ранее уже «сидел» за ложное заминирование.